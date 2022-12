Fraport AG

Für 2023 wird nicht nur am Frankfurter Flughafen ein weiter steigendes Flugaufkommen erwartet. Auch die Ticketpreise legen zu – meist allerdings in überschaubarem Rahmen.

Die Flugticketpreise steigen. Allerdings dürften die Preissteigerungen in Europa im kommenden Jahr in vielen Fällen laut Prognose von Amex GBT unterhalb der allgemeinen Inflationsrate bleiben.

Die Flugticketpreise steigen. Allerdings dürften die Preissteigerungen in Europa im kommenden Jahr in vielen Fällen laut Prognose von Amex GBT unterhalb der allgemeinen Inflationsrate bleiben. Zuletzt betrug die Preissteigerung in der EU 11,5 Prozent. Auch im ko