Die 85 Geckos, zwei Schlangen sowie zwei Skorpione hatten einen Gesamtverkaufswert von 47.000 Euro, wie das Finanzministerium berichtet. Der 50-Jährige war von der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba nach Wien geflogen. Als er den Ausgang für Reisende ohne deklarierungspflichtige Waren nutzen wollte, wurde er kontrolliert. Dabei seien die Beamten zu ihrem eigenen Entsetzen in drei Transportboxen auf eine zunächst unüberschaubare Menge von nicht-artengeschützten Reptilien gestoßen, so das Ministerium weiter.Die Tiere wurden dem Zoo Schönbrunn in teils bereits sichtbar schlechtem Gesundheitszustand übergeben. Der Mann erklärte bei seiner Vernehmung, die Tiere seien für ihn wertlos. Er habe die Geckos nur mitgenommen, um seine Schlangen damit zu füttern.