Imago Images

Bitte einsteigen: Busunternehmen, hier eine Szene vom Busbahnhof am Berliner Funkturm, setzen auf eine freiwillige 2G-Regel.

Am kommenden Montag geht es in einer anderthalbstündigen Online-Veranstaltung des Bundesverbands Deutscher Omnibusunternehmen (BDO) um die freiwillige Umsetzung einer 2G-Regel. Schon heute können Busbetriebe in einigen Bundesländern freiwillig nur Geimpfte