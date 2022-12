AAS

Eine AAS- Flugzeug- und Gepäckabfertigung am Airport.

Die Airline Assistance Switzerland (AAS) übernimmt den Flugzeug- und Gepäckabfertiger Aeroground Berlin. Im Frühjahr 2022 eröffnete AAS Stationen in Hamburg und Düsseldorf.

Die Airline Assistance Switzerland (AAS) übernimmt den Flugzeug- und Gepäckabfertiger Aeroground Berlin. Im Frühjahr 2022 eröffnete AAS Stationen in Hamburg und Düsseldorf. Der Schweizer Dienstleister AAS gibt seine Expansion in Deutschland am Air