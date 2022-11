Imago Images

Bei Eurowings sorgte ein IT-Fehler für Probleme.

Etwa 600 Fluggäste konnten am vergangenen Donnerstag in Palma de Mallorca ihre gebuchten Rückflüge nach Deutschland nicht antreten. Vier zusätzliche Maschinen mussten geordert werden, um die Panne zu beheben.

