United Airlines

Die Abkürzung SAF steht für Sustainable Aviation Fuel. Dabei handelt es sich um nachhaltigen Flugkraftstoff.

United Airlines Venture hat eine Investition in Next Renewable Fuels (Next), einen Anbieter für Bio-Kraftstoffe, angekündigt und unterstützt den Bau einer Produktionsstätte für nachhaltig produzierten Flugzeug-Treibstoff an der US-Westküste.

