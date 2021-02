Getty Images/iStockphoto

Neuer Energiemix: Strombasiertes Kerosin soll bis 2030 einen Anteil von mindestens zwei Prozent ausmachen.

Der Anteil erneuerbarer Energien im Verkehr soll in Deutschland bis 2030 auf 28 Prozent steigen – und damit doppelt so hoch sein wie von der EU vorgesehen. Im Luftverkehr wird es einen Mindestanteil an Kraftstoff aus Ökostrom geben.