Fraport

Großer Andrang, aber weniger Probleme als befürchtet, lautet die Bilanz von Fraport zum aufkommensstarken Wochenende.

Zum Ferienstart in mehreren Bundesländern erwartete Flugreisende Chaos oder auch Entspannung – je nach Flughafen. Teilweise musste die Polizei aufgebrachte Urlauber beruhigen. Chaos in Köln, entspannte Stimmung in Frankfurt: Deutsche Flughäfen haben a