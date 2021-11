Imago / Zuma Press

Londons größter Flughafen wird wegen seiner hoher Passagiergebühren für British Airways und Co zu einem Problemfall.

Eine geplante Erhöhung der Passagiergebühren am größten britischen Flughafen London-Heathrow sorgt bei Airlines für Ärger. Die British-Airways-Mutter IAG drohte am Montag, die Zahl ihrer Flüge an dem Drehkreuz zu reduzieren, falls die A