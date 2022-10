Airport Weeze

Sebastian Papst, Geschäftfsführer vom Airport Weeze, und Chrystel Credo von FastID nahmen das neue System zur Gesichtserkennung in Betrieb.

Am Airport Weeze läuft ein erster Testbetrieb für den freien Zugang zur Sicherheitskontrolle. Damit kann der Fast Track ohne das Vorzeigen eines Tickets betreten werden.

