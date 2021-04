Würde von der Schließung des kleineren Hauptstadtflughafens profitieren: Arlanda, der größte schwedische Airport.

Die schwedische Regierung will den Stockholmer Flughafen Bromma schließen und das Gelände für den Wohnungsbau freigeben. Die ansässigen Gesellschaften sollen auf den großen Flughafen Arlanda umziehen.

Verkehrsminister Tomas Eneroth sagte am Mittwoch in einer Pressekonferenz, es solle untersucht werden, inwiefern die Kapazität in Arlanda erweitert werden müsse.

Der Flughafen Bromma wurde 1936 eröffnet und liegt sieben Kilometer vom Zentrum entfernt in einer eng bebauten Gegend. Aus Lärmgründen ist der Flugverkehr nur tagsüber gestattet. Die meisten Flüge gehen zu Inlandszielen.

Arlanda hat zehnmal so viel Passagiere

2019 lag die Passagierzahl in Bromma laut Flughafen bei 2,35 Mio. Vom Flughafen Arlanda, der 42 Kilometer vom Zentrum entfernt liegt, flogen 2019 mehr als 25 Mio. Passagiere.

Umweltminister Per Bolund sagte, dass es heute eine echte Überkapazität im Flugverkehr gebe, was nicht nur mit der Pandemie zu tun habe. Der Schienenverkehr habe zugenommen, und die Nachfrage nach Inlandsflügen sei zurückgegangen.

Wann die Pläne umgesetzt werden sollen, sagten die Minister nicht. Die rot-grüne Minderheitsregierung habe noch nicht mit den anderen Parteien darüber verhandelt.