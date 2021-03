Alitalia ringt um ihre Rettung – und das nun schon seit Jahren.

Der italienische Industrieminister Giancarlo Giorgetti sagte am Dienstag, dass die Verhandlungen mit der Europäischen Kommission über die Wiederbelebung der kränkelnden Fluggesellschaft Alitalia ins Stocken geraten seien und die Regierung einen neuen Plan benötige, um sie im Geschäft zu halten.Brüssel und Rom führen seit Anfang des Jahres Gespräche über den Plan Italiens, die Fluggesellschaft durch die Gründung einer neuen, staatlichen Gesellschaft namens ITA zu restrukturieren. "Die Situation von Alitalia wurde vor dem Hintergrund der ins Stocken geratenen Gespräche mit der Europäischen Kommission bewertet", sagte Giorgetti in einer Erklärung nach einem Treffen mit den Sonderbeauftragten von Alitalia."Wir glauben daher, dass ein neuer Aktionsplan notwendig ist, um dem Unternehmen zu erlauben, weiter zu operieren", fügte Giorgetti hinzu, ohne zu sagen, wie dieser Plan aussehen könnte. Die Zahl der Flüge von und nach Italien sind aufgrund der Corona-Krise zurückgegangen, aber Rom hofft auf einen Aufschwung rechtzeitig zur Sommersaison, damit ITA einen soliden Start hinlegen kann.Um unter anderem das Alitalia-Personal weiterzubezahlen, könnte die Regierung den Verkauf ihrer Flugzeuge und anderer Vermögenswerte an ITA vorantreiben, heißt es aus Unternehmenskreisen. Haupthindernis in den Gesprächen zwischen Rom und Brüssel ist die Forderung der EU, dass die neue ITA-Gesellschaft eine beträchtliche Anzahl von Slots am Mailänder Flughafen Linate aufgeben soll, berichtet Reuters mit Bezugnahme auf "Quellen".Alitalia hatte vor der Krise mehr 50 Prozent der Slots in Linate inne. ITA hat sich bisher geweigert, eine größere Reduzierung zu akzeptieren.