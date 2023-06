Der weltgrößte Flugzeug-Hersteller Airbus hat im Mai trotz der jüngsten Teileknappheit so viele Verkehrsjets ausgeliefert wie in keinem anderen Monat seit Jahresbeginn.

Insgesamt fanden 63 Maschinen den Weg zu ihren Kunden, wie der Dax-Konzern mitteilte. Im April hatte der Hersteller 54 Flugzeuge an Kunden übergeben, im März waren es 61 Exemplare. Das Jahresziel von 720 Maschinen ist indes noch weit entfernt: In den ersten fünf Monaten hat Airbus 244 Verkehrsjets ausgeliefert und damit erst gut ein Drittel des Jahresziels.Unterdessen holte der Konzern im Mai Bestellungen über 17 neue Maschinen herein, musste aber auch 17 Stornierungen hinnehmen.