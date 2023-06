Nach einem Unwetter ist in Kassel am Donnerstag der Betrieb von Bussen und Bahnen komplett eingestellt worden.

Diese Maßnahme am Nachmittag sei aus Sicherheitsgründen gewählt worden, teilte die Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) mit. "Stürmische Böen, extreme Regenfälle und Hagelschauer hatten zum Beispiel zu überfluteten Straßen und Gleisen, auf Gleise oder Oberleitungen gestürzte Äste und Bäume geführt, die die Fahrwege blockiert haben. Es entstanden Sachschäden an Fahrzeugen in noch unbekanntem Ausmaß", berichtete die KVG.Gegen 20.30 Uhr hieß es, teilweise würden auf einigen Linien wieder Busse fahren, auch erste Straßenbahnen würden wieder anrollen. "Die KVG fährt, wo und wie immer möglich, allerdings ist die betriebliche Situation unübersichtlich und aufgrund aktuell erneut einsetzender starker Regenfälle fragil. Wir können deshalb keine Prognose abgeben, wann wir wieder zum Normalbetrieb zurückkehren können", hieß es in der Mitteilung.Auf den drei Regio-Tram-Strecken in der Region seien derzeit sehr vorsichtig fahrende Regio-Trams ohne Fahrgäste auf so genannten Erkundungsfahrten im Auftrag der DB unterwegs, um den Zustand der Strecken zu prüfen.