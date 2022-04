Thinkstock

Nein, so eng ist es noch lange nicht am bundesdeutschen Flugzeughimmmel – trotzdem, die Zahl der Flüge und damit auch der Passagiere steigt.

Steigenden Preisen und dem Krieg in der Ukraine zum Trotz zieht der Flugverkehr in Deutschland weiter an. Vor allem bei Flügen in Richtung Europa gab es im März ein kräftiges Plus.