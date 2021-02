So voll sind die Vorfelder der Flughäfen – hier Hamburg aus der Vogelperspektive – schon lange nicht mehr.

Die angekündigte Milliardenhilfe für die Flughäfen soll nach dem Willen des Branchenverbandes ADV dem gesamten Flughafensystem zugutekommen.

Vor dem Abstimmungsgespräch innerhalb der Regierungskoalition am Mittwoch schilderte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel erneut die dramatische wirtschaftliche Lage nach den Verkehrseinbrüchen in der Corona-Pandemie: Das gesamte Luftfahrtsystem stehe nahezu vor dem Kollaps, und viele Flughäfen stünden vor dem Aus.Dem Verband zufolge ist jeder vierte der etwa 180.000 direkten Arbeitsplätze an den Flughäfen bedroht. Den kumulierten Verlust aus diesem und dem vergangenen Jahr beziffert der ADV auf drei Milliarden Euro, die Einnahmen gingen voraussichtlich sogar um 6,2 Mrd. Euro zurück.Bund und Länder sind sich im Grundsatz einig, den Flughäfen eine gemeinsame Soforthilfe von einer Milliarde Euro zu zahlen. Unklar ist bislang die Anrechnung bereits geleisteter Unterstützungen. Der ADV sieht die angekündigte Milliarde als Ausgleich für die Vorhaltekosten aus dem Lockdown im vergangenen Frühjahr, als die Flughäfen auf Wunsch der Regierung offengehalten worden seien.Der Verband hat es bislang abgelehnt, nur bestimmten Flughäfen mit gesunden wirtschaftlichen Perspektiven eine Beihilfe zu zahlen. Diese Diskussion könne nicht in der Krise geführt werden, hatte der ADV-Präsident und Frankfurter Flughafenchef Stefan Schulte erklärt. Der Verband vertritt 21 Internationale Verkehrsflughäfen sowie 10 Regionalflughäfen und Landeplätze in der gesamten Republik.In der Corona-Krise steckt bereits derin einer eigenverwalteten Insolvenz. Auch der Haupteigner vomin Rheinland-Pfalz, der chinesische HNA-Konzern, hat seine Zahlungsunfähigkeit angezeigt.Es sei unklar, ob innerhalb der Regierungskoalition bereits am Mittwoch eine Entscheidung über den Bundesanteil fällt, meldet dpa. In Koalitionskreisen hieß es am Dienstag, es seien noch diverse Fragen zu klären – zum Beispiel, wer wieviele Hilfen bekomme und was genau erstattet werde. Der Bezugswert seien die rund 750 Millionen Vorhaltekosten, die den Flughäfen aus der Betriebspflicht entstanden sind.