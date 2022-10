Deutsche Bahn AG/Oliver Lang

Zug oder Flug? Der ADAC hat untersucht, welches Verkehrsmittel sich für Städtereisen in Europa besser eignet.

Bahn oder Flieger – welches Verkehrsmittel eignet sich für grenzüberschreitende Städtereisen am besten? So eindeutig lässt sich die Frage nicht beantworten. Denn es kommt auf viele Faktoren an.

