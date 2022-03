Im Jahr 2024 soll die erste komplett emssionsfreie Fähre der Reederei Scandlines auf der Route Puttgarden–Rødby zum Einsatz kommen.

Die Fährreederei Scandlines hat während der ITB zahlreiche Neuerungen in ihrer Preisstruktur vorgestellt. Wichtigste Veränderung ist die Abschaffung der Abfahrtsbindung. Passagiere können also den Tag ihre Fährfahrt bestimmen, brauchen sich aber zeitlich nicht festzulegen.

Die Verbindungen in den Norden

Emissionsfreier Neubau

Diese flexible Zeitplanung gilt für Überfahrten vom 25. April an und zwar für alle drei Tarife, den Early Booker, den Standard- sowie den Flex-Tarif. Neu ist das Angebot für den Early-Booker-Tarif. Das Kontingent ist allerdings limitiert.Scandlines gewährt ebenfalls einen Rabatt von fünf Prozent auf alle Ticketpreise bei Online-Buchungen. Das bedeutet etwa, dass für die Strecke Puttgarden–Rødby ein Early-Booker-Ticket in der Hauptsaison für 59 Euro zu bekommen ist, das Flex-Ticket für 132 Euro.Die neue Preisstruktur gilt für ein Fahrzeug inklusive neun Personen. Auch die Höhenbegrenzung ist abgeschafft. Die Zusage, das Ticket zu stornieren, kostet zusätzliche elf Euro.Scandlines erwartet eine sehr gute Saison. Laut Reiseanalyse hat es die Destination Dänemark für den Sommer 2022 unter die Top Ten der beliebtesten Reiseländer der Deutschen geschafft. Hochgerechnet können sich demnach 14 Mio. Deutsche einen Urlaub in Dänemark vorstellen und elf Millionen eine Auszeit in Schweden vorstellen. Auch der Ferienhaus- und Campingmarkt erfreut sich zunehmend größerer Beliebtheit.Scandlines bietet zwei Fährverbindungen nach Dänemark sowie zwei weitere Verbindungen mit Kooperationspartnern nach Schweden. Ab Puttgarden verkehren alle 30 Minuten Fähren nach Rødby. Die Überfahrt dauert 45 Minuten.Von Rostock aus setzen die Schiffe zehn Mal am Tag Richtung Gedser über. Für diese Überfahrt benötigen die Fähren zwei Stunden. In den Häfen sind die Formalitäten und das Boarden in gut 15 Minuten erledigt.Mit dem Kooperationspartner Forsea gibt es auch noch die Verbindung Helsingør–Helsingborg von Dänemark nach Schweden. Alle acht Minuten legen die Fähren ab und benötigen gut 20 Minuten für die Überfahrt.Ebenfalls im Angebot ist ein Kombiticket mit einer Fährfahrt ab Deutschland über die Öresund-Brücke nach Malmö.Für 2024 erwartet Scandlines einen emissionsfreien Neubau. Das Schiff wird im Frachtverkehr fahren, kann aber, falls Passagierfähren durch Werftaufenthalte ausfallen, auch im Passagierverkehr eingesetzt werden."Es ist unser größter Feldtest", erklärt Michael Dietz, Manager Marketing & Sales Scandlines Deutschland. "Wenn wir hier alle Abläufe und die Technik funktionieren und eingespielt sind, können wir die Technik auch für Neubauten mit Passagieren nutzen."Zum Ukraine-Konflikt erklärte Carsten Nørland, seit Dezember CEO von Scandlines, dass das Unternehmen ukrainische Geflüchtete kostenfrei von Deutschland aus übersetzt. Auswirkungen auf das touristische Geschäft erwartet der Manager eher nicht.