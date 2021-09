Die mexikanische Fluggesellschaft nimmt erstmals einen Nonstop-Flug zwischen Madrid und Monterrey auf.

Ab dem 16. Dezember 2021 wird Aeromexico mit drei wöchentlichen Flügen eine Nonstop-Verbindung zwischen Madrid unf Monterrey anbieten. Geflogen wird dienstags, donnerstags und samstags, jeweils um 23:25 Uhr. Ankunft in der im Nordosten Mexikos gelegenen Stadt ist um 4:50 Uhr.Die Strecke wird mit dem Dreamliner B787 bedient, Anschlüssen gibt es nach/von Deutschland, Österreich oder in die Schweiz. Diese Verbindung kommt zu den 14 wöchentlichen Flügen hinzu, die die Fluggesellschaft seit mehr als 60 Jahren von Mexiko-Stadt in die spanische Hauptstadt anbietet. Ebenfalls neu ab 15. Dezember ist die Route Madrid–Guadalajara.