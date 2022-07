Pixabay

Die finanzielle Situation von SAS hat sich zugespitzt.

Die finanziell angeschlagene Airline SAS hat am 5. Juli 2022 in den USA Gläubigerschutz beantragt. Einen Tag zuvor waren 900 Piloten in den Streik getreten. Scandinavian Airlines (SAS) und einige ihrer Tochtergesellschaften haben in den USA gemäß dem "Chap