Imago / Wolfgang Maria Weber

Das 9-Euro-Ticket zu seinem Spottpreis erfreut sich einer großen Nachfrage.

Kanzler Scholz hat für Anfang des nächsten Jahres weiteren Ausgleich für die explodierenden Energiekosten in Aussicht gestellt. Aber was wird dann aus der Schuldenbremse? In der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP gehen die Meinungen auseinander. Na