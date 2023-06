Für unbefristete Streiks bei der Bahn braucht die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bei ihrer Urabstimmung 75 Prozent Ja-Stimmen. Angeschrieben werden nun 110.000 Mitglieder, die alle Beschäftigte der Deutschen Bahn sind.

Mehr dazu

Mehr dazu Eisenbahngewerkschaft EVG berät über Streik nach Abbruch der Tarifgespräche

Damit die Abstimmung gültig ist, müssen mindestens 75 Prozent der Angeschriebenen ihre Stimme abgeben. "Ich gehe von einer großen Beteiligung aus", sagt EVG-Chef Martin Burkert.Wenn drei Viertel für unbefristete Streiks stimmen, werde der Bundesvorstand der Gewerkschaft die konkreten Streikmaßnahmen beschließen. Burkert geht davon aus, dass es bis dahin vier bis fünf Wochen dauern wird, also bis Ende Juli. Warnstreiks sind in dieser Zeit nicht ausgeschlossen.Auf die Frage, ob sich die Gewerkschaft parallel zur Urabstimmung auf ein Schlichtungsverfahren einlassen würde, sagte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch: "Vorstellen kann man sich grundsätzlich viel. Aber heute haben wir was anders beschlossen, und da werden wir jetzt erstmal unseren Weg weitergehen."