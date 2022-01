Nonstop-Flüge zwischen Deutschland und China existieren fast nicht mehr.

Damit gibt es fast keine Nonstop-Flugverbindungen zwischen Deutschland und China mehr, kritisiert die Handelskammer. Die Sperren gelten für manche Flüge bis Ende März.

USA schlagen zurück

Die nächsten vier Wochen geht gar nichts mehr: Die chinesische Luftfahrtaufsicht hat alle Lufthansa-Passagierflüge in das Riesenreich verboten. Bestimmte Flughäfen wie Qingdao und Shenyang – wo BMW sein großes Werk unterhält – dürfen sogar bis Ende März nicht angeflogen werden. Damit sind praktisch sämtliche Luftfahrt-Verbindungen zwischen Deutschland und China gekappt, bis auf eine wöchentliche Route mit Air China. Die deutschen Unternehmen, die in China aktiv sind, zeigen sich entsetzt.Betroffen ist aber nicht allein Lufthansa. Auch anderen Fluggesellschaften hat Peking die Landeerlaubnis entzogen. Begründet wird dieser Schritt mit dem Kampf gegen die Corona-Mutante Omikron.Tatsache ist: Werden fünf oder mehr Passagiere bei Ankunft ihres Fluges in China positiv getestet, wird die Airline dafür bestraft. Auf der entsprechenden Route muss der Anbieter seine Flüge dann für zwei bis acht Wochen einstellen. Auch in der Vergangenheit hat dies immer mal wieder Fluggesellschaften getroffen, übrigens nicht nur westliche, sondern auch chinesische.Das Problem: Durch das massive Auftreten von Omikron sind Fluggäste weitaus häufiger mit Corona infiziert, als dies bei der Delta-Variante der Fall war. Auf mehr als 20 Flüge mussten deutsche Airlines bereits seit Anfang des Jahres verzichten. Noch stärker sind US-amerikanische Airlines betroffen.Washington will sich das nicht mehr länger gefallen lassen und hat nun seinerseits angekündigt, eine entsprechende Anzahl an Flügen chinesischer Airlines zu verbieten – so lange, bis Peking seine Bestrafungsmaßnahmen zurücknimmt. China hat dies nun als "Mobbing" und "Schikane" bezeichnet: Die USA würden mit den Streichungen den "normalen Flugbetrieb stören". Die eigenen Bestrafungsmaßnahmen seien damit nicht vergleichbar, da sie ausschließlich dem Schutz vor Corona dienten. Auch Deutschland hat übrigens bereits nach diesem "Gegenseitigkeitsprinzip" gehandelt.Dass vor Abflug im Westen negativ getestete Passagiere bei Landung in China als positiv gelten, hat damit zu tun, dass China für eine Corona-Infektion deutlich strengere Maßstäbe anlegt. So können Menschen, die etwa in Deutschland nicht mehr als infektiös gelten, weil ein bestimmter CT-Wert nicht erreicht wird, in China wegen des dort geltenden niedrigeren CT-Wertes eben doch positiv sein.Die Deutsche Handelskammer in China jedenfalls beklagt nun stockende Entwicklungsprojekte und liegenbleibende Investitionen. So könne kein neues Personal in die Volksrepublik gebracht werden. Flüge aus China heraus hingegen sind weiterhin erlaubt, so dass altes Personal in aller Regel ausreisen kann.Geschäftsreisende fliegen allerdings sowieso nur nach China, wenn es gar nicht anders geht. Denn die Test- und Quarantäne-Bedingungen sind hart. So ist nach der Landung zunächst eine mehrwöchige Quarantäne in einem von der Regierung ausgewählten Hotel nötig. Dieser Aufenthalt muss selbst bezahlt werden. Vor der Abreise sind mehrere Corona-Tests in einer kurzen Zeitspanne vorgesehen.