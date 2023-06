Condor

Die Boeing 767 von Condor wird meistens für Fernflüge wie in die Dominikanische Republik eingesetzt, doch so weit kam die Maschine diesmal nicht.

Statt einer angesetzten Flugzeit von neun Stunden war am Sonntag ein Condor-Jet 24 Stunden in die Dominikanische Republik unterwegs. Schuld daran war allerdings nicht die Airline, sondern eine Prügelei an Bord. Das Flugzeug musste schließlich zwischenlanden.

So hatten die Passagiere des Condor-Fluges DE-2208 sich ihren ersten Urlaubstag sicher nicht vorgestellt. Eigentlich sollte die Maschine, eine Bo