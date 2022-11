Imago/Hannes P. Albert

Noch längst kein "altes Eisen": Das Terminal 2 am Frankfurter Flughafen soll von 2026 an grundlegend modernisiert werden und zwei, drei Jahre später wieder in Betrieb gehen.

Auch nach der Eröffnung vom neuen Terminal 3 wird der Frankfurter Flughafen eine Dauerbaustelle bleiben.

Auch nach der Eröffnung vom neuen Terminal 3 wird der Frankfurter Flughafen eine Dauerbaustelle bleiben. Betreiber Fraport will die zum Sommer 2026 hinzukommende jährliche Abfertigungskapazität von 19 Mio. Fluggästen nutzen, um das Terminal 2 grundlege