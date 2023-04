Imago/Ulrich Wagner

Im DB-Fernverkehr – hier die Einfahrt zum Hauptbahnhof München – soll ab 2030 auf den wichtigsten Verbindungen ein Halbstundentakt gelten.

In allen großen deutschen Städten sollen ab 2030 ICE-Züge im Halbstundentakt verkehren. Bislang ist das Angebot hier noch überschaubar. Doch bis 2020 will die Deutsche Bahn 20 Metropolen mit einem ICE-Halbstundentakt an den Fernverkehr anbinden.

Den Anfang machte die Strecke Berlin – Hamburg: Seit Dezember 2020 verkehren hier die ICE-Schnellzüge der Deutschen Bahn (DB) im Halbstunde