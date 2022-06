Imago / Belga

Am Brussels South Airport (Charleroi) musste Ryanair wegen eines Ausstands kurzfristig mehr als 100 Flüge streichen.

Wegen eines Streiks bei Ryanair in Belgien fallen am Freitag und am Wochenende Hunderte Flüge aus. Knapp 130 Flüge am Flughafen Charleroi werden aufgrund des Arbeitskampfes des Kabinenpersonals und der Piloten von Freitag bis Sonntag gestrichen, wie eine Spreche