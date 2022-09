Sie diskutieren mit zum Thema "Mehrarbeit mit Flügen – was Airlines dem Vertrieb jetzt bieten müssen": Heiko Brix (Eurowings), Peter Glade, (Sun Express), Rainer Klee (Aerticket) und Christian Weimann (Nett Reisen) (v.l.).

Die Stimmung zwischen Fluggesellschaften und Reisevertrieb ist schlecht wegen der Folgen der vielen Flugstreichungen im Sommer. Wie lässt sich das Verhältnis wieder kitten? Darum geht es in einer Diskussion im Rahmen des fvw|TravelTalk Roundtable am Montag, 12. September, 14 Uhr auf dem Counter Place. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Das Flugchaos im Sommer 2022 hat zu vielen tausend Flugstreichungen geführt. Und das wiederum hatte Folgen im Flugvertrieb: Bei Reiseveranstaltern und in Reisebüros sind Unmengen an Stornierungen und Umbuchungen aufgelaufen. Allein bei Lufthansa waren es mehr als 9000 Flüge, die gestrichen wurden.Agenten haben Überstunden angehäuft, um die Kunden zufriedenzustellen. Und das unentgeltlich. Sprich: Aus Sicht der Ticketverläufer läuft was schief zwischen Fluggesellschaften und Vertrieb. Immerhin will Eurowings jetzt den Agenten mit Freiflügen Dankeschön sagen. Lufthansa macht Geld locker und zahlt Iata-Agenturen zehn Euro pro Flugumbuchung für den Zeitraum Juni bis September.Im Roundtable fragen wir: Kann das reichen, um die Agenturchefs bei Laune zu halten? Was ist mit Non-Iata-Agenturen? Was unternehmen Fluggesellschaften noch, um sich gut zu stellen mit den Ticketverkäufern? Wie kann das Miteinander besser werden, und wie muss die Arbeit der Ticketverkäufer honoriert werden?Mit dabei sind am 12. September von 14 bis 15 Uhr auf dem Counter Place folgende Experten:

Heiko Brix, Commercial Direktor Touristic Offer Management von Eurowings

Peter Glade, Commercial Direktor von Sun Express

Rainer Klee, Inhaber und CEO von Flug-Consolidator Aerticket

Christian Weimann, Geschäftsführer vom Derpart-Büro Nett Reisen aus München.

