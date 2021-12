Benjamin Krumpen mit TV-Moderatorin Carmen Nebel.

Phoenix setzt die Tradition auch im schwierigen Jahr 2021 fort: Das Unternehmen hat erneut einen hohen Betrag in der ZDF-Spendengala zur Verfügung gestellt. In diesem Jahr musste Firmengründer Johannes Zurnieden allerdings auf seinen Auftritt verzichten.

Auf der traditionellen ZDF-Spendengala "Die schönsten Weihnachtshits" am 1. Dezember hatte auch Phoenix Reisen wieder einen Auftritt. Der Bonner Kreuzfahrtveranstalter stellte – trotz schwieriger finanzieller Lage im Corona-Jahr 2021 – 350.000 Euro für die Hilfsorganisationen Misereor und Brot für Die Welt zur Verfügung.Auf den Auftritt von Firmengründer Hans Zurnieden musste Moderatorin Carmen Nebel jedoch in diesem Jahr verzichten. Er hatte die Spendengala über Jahre besucht und seinen Hilfsbeitrag persönlich überreicht. In den vergangenen zehn Jahren waren so rund 14 Mio. Euro zusammengekommen.Aufgrund eines Beckenbruchs bei einem Fahrradunfall war in diesem Jahr Phoenix-Geschäftsführer Benjamin Krumpen für Zurnieden eingesprungen, auch er meisterte den Auftritt souverän. Natürlich sei die wirtschaftliche Lage der Branche schwierig, aber die Bereitschaft zur Hilfe sei Ehrensache, sagte er. Und: "Unserem lieben Chef geht es wieder gut."Die alljährliche ZDF-Spendengala kommt traditionell den Hilfsorganisationen Misereor und Brot für die Welt zugute und wird von zahlreichen musikalischen Stars unterstützt. In diesem Jahr traten unter anderem Peter Kraus, Andreas Gabalier und Sasha auf. Während der TV-Übertragung kamen mehr als 2,5 Mio. Euro an Spenden zusammen.