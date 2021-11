Getty Images

Die Werbeausgaben der deutschen Reisebranche sind 2020 dramatisch eingebrochen: um 42,5 Prozent. Erst 2023 wird das Vor-Pandemie-Niveau bei den Werbe-Spendings wieder erreicht.

Eine Analyse der Agentur Zenith zeigt, dass die Werbeausgaben der deutschen Reisebranche im Jahr 2020 um 42,5 Prozent gesunken sind. Auch in diesem und im kommenden Jahr werden die deutschen Touristiker nicht so viel Geld wie vor der Pandemie in Werbung stecken. 202