TUI/Christian Wyrwa

Nach Angaben von TUI-Chef Friedrich Joussen entfallen etwa fünf Prozent aller globalen CO₂-Emissionen auf den Tourismus.

Der Reisekonzern TUI will die Treibhausgas-Last der Branche stärker über direkte Einsparungen statt über die oft kritisierten Verschmutzungsrechte senken. "Wir setzen an erster Stelle auf Reduzierung und Vermeidung", erklärt Vorstandschef Fritz Joussen in