Matthias Abel, Geschäftsführer von Innovation Natives, hält den Impulsvortrag.

Wer sein Unternehmen dauerhaft auf Wachstumskurs halten will, braucht innovative Kraft, die richtigen Partner und das Gespür dafür, was Kunden wirklich wollen. Wie das gelingen kann, zeigt Matthias Abel, Geschäftsführer von Innovation Natives, im Webinar.

Am 23. November geht es in der Reihe "NTL Insight Month", die fvw|TravelTalk gemeinsam mit dem Touristiker-Netzwerk New Travel League (NTL) ins Leben gerufen hat, um Innovationen in der Touristik. Welche Methoden können konkret angewendet werden, um innovative Ideen mit Leben zu füllen? Wie lässt sich der Wert von Kollaboration als Überlebens- und Wachstumsstrategie in einer zunehmend ungewissen Geschäftswelt messen und steigern?



Im Webinar, das von 17 bis 19 Uhr stattfindet, und sich an Touristikmanager, Unternehmer und Reisebüro-Inhaber wendet, werden erfolgreiche Praxisbeispiele von der Hamburger Innovationsagentur Innovation Natives aufgezeigt. Im Detail gehen die Referenten auch darauf ein, wie sich die Methode Design Thinking, also eine kundenzentrierte Produkt- und Geschäftsentwicklung, erfolgreich und ganzheitlich im Unternehmen etablieren lässt. Anmeldungen für die das Webinar am 23. November, 30.November und 7.Dezember, das fvw|TravelTalk-Leserinnen und Leser zum reduzierten Preis von 49 Euro erhalten, sind noch möglich . Einzeln kosten die Veranstaltungen jeweils 29 Euro.Mehr Informationen und zu den Folgeterminen der Reihe "Innovationen in der Touristik" am 30. November. und am 7.Dezember finden Sie hier.