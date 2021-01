Welche Veranstalter bieten besondere Stornierungs- und Umbuchungsmöglichkeiten während der Corona-Pandemie?

Die Veranstalter passen ihre Storno- und Umbuchungsregeln der neuen Reisewirklichkeit durch die Coronavirus-Pandemie an. Hier eine Übersicht über geltende Bestimmungen der wichtigsten Veranstalter auf dem deutschen Markt.

Bei Ameropa können Kunden für alle Reisen mit Rückreise bis einschließlich 31. Oktober 2021 bis 14 Tage vor Abreise kostenlos umbuchen, sofern die Neubuchung im Zeitraum bis 31. März 2021 erfolgt ist. Diese Regelung gilt nicht für Reisen aus dem Top-Angebote-Prospekt, für Schnittstellenhotels, Bahn-Erlebnisreisen, Freizeitparks, Zusatzleistungen (wie zum Beispiel Musicals, Konzerttickets, Eintrittskarten), Radreisen und Reisen mit DB Sparpreisen.



Bereits zum zweiten Mal verlängert Anex die Buchungsaktion "Fair & flexibel" für seine drei Veranstalter-Marken Anex Tour, Bucher Reisen und Öger Tours. Eigentlich sollte die Buchungskampagne am 5. Januar 2021 enden. Nun gilt sie für Neubuchungen bis einschließlich 31. Januar. So können Anex-Kunden die gebuchte Reise jetzt auch bis zwei Wochen vor dem Start kostenfrei stornieren.



Die bisherige Umbuchungsoption – bis zwei Wochen vor Reiseantritt können sowohl das Reiseziel als auch die Anex-Veranstalter-Marke geändert werden – bleibt dabei trotz der gelockerten Stornoregel bestehen. Für Neubuchungen müssen Kunden bis zwei Wochen vor Abreise zudem eine Anzahlung von lediglich zehn Prozent des Reisepreises leisten. Dynamische X-Produkte und Linienflüge sind von der Aktion ausgenommen.



Arosa Flusskreuzfahrten gewährt im Premium-Alles-inklusive-Tarif eine kostenfreie Umbuchung des Reisetermins ist bis 30 Tage vor Reiseantritt. Zudem heißt es, dass kurzfristigere Umbuchungsanfragen durch die Kollegen des Arosa Service-Centers sehr kulant geprüft werden.



ASI Reisen bietet keine generellen Sonderstornoregelungen an. Reisende haben jedoch die Möglichkeit für 99 Euro pro Jahr ASI Premium Mitglied zu werden. In diesem Fall gelten folgende Regeln: bis 35 Tage vor Reiseantritt 0 Prozent Stornokosten und bis drei Tage vor Abreise gebührenbefreite Umbuchung. Des Weiteren erhalten Reisebüros eine zweiprozentige Corona-Sonderprovision, sollte eine stornierte Reise umgebucht oder in einen Gutschein umgewandelt werden.



Attika Reisen sieht keine generell gültigen Sonder-Stornoregelungen bezüglich der Situation durch Covid-19 vor, es gelten die aktuellen Allgemeinen Reisebedingungen. Der Veranstalter bietet aber an, Anfragen der Reisebüros gezielt zu prüfen und im Einzelfall zu versuchen, bezüglich Umbuchungs- und Stornogebühren so kundenfreundlich wie möglich zu handeln. Die Standardregelelung beginnt bei 20 Prozent Gebühren bis 30 Tage vor Abreise, es gibt aber zahlreiche Ausnahmen.



Bentour hat im Oktober den "Flex-Sorglos-Tarif" eingeführt. Für einen Aufpreis bietet der Veranstalter Kunden die Möglichkeit, die Reise bis 14 Tage vor Abreise kostenfrei zu stornieren, abgesehen vom Sorglos-Aufschlag. Dabei richtet sich die Höhe des Aufpreises nach dem Gesamtreisepreis und ist gestaffelt. Bei einer Buchung im Wert bis 2000 Euro beträgt der Aufpreis 100 Euro. Der maximale Aufpreis beträgt 340 Euro und wird bei Buchungen für mehr als 9000 Euro angeboten. Die Regelung gilt bis zum 31. Dezember 2022. Ausgenommen sind dynamisch paketierte Reisen und Nur-Hotel-Buchungen.

Club Med bietet keine gesonderten Stornierungsmöglichkeiten, aber ermöglicht eine kostenfreie Umbuchung. Wenn der Urlaub aufgrund einer (Covid19-)Reisewarnung storniert wurde, erhalten Gäste eine Rückerstattungsgutschrift (RG). Diese ist in Übereinstimmung mit den Sonder-AGBs bis Ende des Jahres 2021 gültig. Die Gutschrift berechtigt dazu, den Urlaub auf einen zukünftigen Zeitpunkt umzubuchen oder eine Barrückerstattung am oder vor dem Ablaufdatum der Gutschrift zu erhalten. Die Umbuchung muss bis sieben Tage vor Abreisedatum erfolgen.



Sollten sich Kunden selbst dazu entscheiden, eine Reise in ein Land ohne Reisewarnung zu stornieren, gelten die regulären Stornobedingungen von Club Med.



Sollte die neue Reise teurer sein als der vorherige Preis der Reise, kommt Club Med den Gästen mit bis zu 250 Euro pro Erwachsenem und bis zu 125 Euro pro Kind entgegen.

Diamir Erlebnisreisen bietet Gästen ein kostenfreies Rücktrittsrecht bei einer Neubuchung oder Umbuchung einer von Diamir abgesagten Reise bis zwei Monate vor Abreise des neuen Termins, sofern hier keine von den AGB abweichenden restriktiveren Stornogebühren aufgeführt sind (zum Teil bei Schiffsreisen, Permits, Published-Flüge). Diese sind explizit auf der Rechnung ausgewiesen. Für die erfolgte Beratungsleistung sowie die im Zusammenhang mit der Buchung aufgewendete Arbeitszeit und zur Verfügung gestelltes Material berechnet Diamir eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro pro Person. Die normalen Stornostaffeln laut AGB gelten derzeit nur auf Umbuchungen, die der Veranstalter kulanzhalber vornimmt, wenn die Kunden ihrerseits coronabedingt umbuchen (Jobverlust, Kurzarbeit, Auflagen vom Arbeitgeber).



Eberhardt Travel ermöglicht Gästen die kostenlose Umbuchung auf eine andere, mindestens gleichwertige Reise, einen späteren Reisetermin oder die Rückerstattung ihres Reisepreises für den Fall, dass die Gäste nicht reisen können, weil 1. sie unter Quarantäne stehen, 2. die Behörden des Reiseziels ein Einreise- oder Beherbergungsverbot ausgesprochen haben oder weil 3. das Reiseziel beziehungsweise der Wohnort des Gastes zum Risikogebiet erklärt wurde. Sollten die Gäste nicht umbuchen wollen, fällt eine Bearbeitungsgebühr von 30 Euro pro Person an.



Ägypten-Spezialist ETI bietet nun bis auf weiteres für neue Buchungen eine kostenlose Stornierung und Umbuchung von Pauschalreisen und Nur-Hotel-Buchungen bis 21 Tage vor Reiseantritt an.

Zusätzlich um den Kunden mehr Sicherheit zu geben, wird auch auf eine Anzahlung bei Neubuchungen verzichtet. Somit wird die Zahlung des Reisepreises fortan erst drei Wochen vor Abflug fällig.



Beim Veranstalter Ferien-Touristik und der Marke Coral Travel gab es bisher keine besonderen Storno-Regelungen. Es galten die allgemeinen Reisebedingungen. Nun hat der Anbieter testweise für die Marke Coral Travel bis 31. Januar 2021 die "Weniger ist mehr"-Regelung eingeführt: Sie sieht eine geringere Anzahlung (zehn Prozent) und abgesenkte Stornierungsgebühren (zehn Prozent bis 20 Tage vor Abreise) vor. Zudem erhöht sich für Reisebüros die Provision auf die erste Stornierungsstufe (bis 20 Tage vor Abreise) auf 50 Prozent.



Gesundheits- und Wellnessreisen-Spezialist Fit Reisen ermöglicht Kunden mit dem neuen "Flex Booking" bei einer Reise ohne Flug die kostenfreie Umbuchung oder Stornierung bis 14 Tage vor Anreise. Bei Umbuchung einer Reise mit Flug trägt der Kunde ausschließlich die anfallenden Terminverschiebungskosten der Airline, bei Reisestornierung mit Flug gilt die übliche Fit Reisen Stornostaffel. Der Spezialveranstalter verzichtet dabei auf jegliche Umbuchungsgebühren und gibt eine Rückzahlungsgarantie, die die Rückerstattung des Reisepreises bei Stornierung oder Reisewarnung innerhalb von 14 Tagen vorsieht. Die neuen Regelungen gelten vorerst bei Buchungen bis zum 31. März 2021 mit einem Reisezeitraum bis zum 31. Dezember 2021.



Bei Frosch Sportreisen gilt mit Blick auf die Corona-Pandemie, dass, sofern ein Urlaubsort während des Reisezeitraums einer offiziellen Reisewarnung des Auswärtigen Amtes unterliegt oder beispielsweise durch Grenzschließungen eine Anreise nicht möglich ist, kostenfrei storniert oder kostenlos auf ein anderes Reiseziel umgebucht werden kann. Bereits geleistete Zahlungen erstattet Frosch zurück.

Daneben gelten die Staffeln laut aktuellen AGB: Die Gebühren bei Flugpauschalreisen starten bei 20 Prozent bis 31. Tage vor Reisebeginn, bei Eigenanreise, Bus- und Bahnreisen liegen die Kosten bei 20 Prozent bis zum 22. Tag vor Antritt.

Reisen mit Buchungsdatum vor dem 1. Oktober 2020 können in Einzelfällen über die Servicecenter kostenfrei umgebucht werden.

G Adventures bietet Reisenden für Neubuchungen seine "Beruhigt buchen"-Regelung. Für Reisen bis Ende 2021 gewährt der Veranstalter eine kostenfreie Umbuchung bis 30 Tage vor Abreise. Diese Bedingungen sind gültig für Neubuchungen bis 31. März 2020. Wenn die neu gebuchte Reise teurer ist als die ursprünglich gebuchte, ist der Differenzbetrag aufzuzahlen. Wenn die neu gebuchte Reise günstiger ist als die ursprünglich gebuchte, erhält der/die Reisende ein Reiseguthaben über den Differenzbetrag, das bei G Adventures für zwei Jahre ab dem neuen Buchungsdatum bestehen bleibt. Details und Ausnahmen zu dieser Sonderregelung finden Reisebüros auf



Hafermann Reisen gewährt seinen Kunden eine kostenlose Stornomöglichkeit bis zum 28. Februar 2021 aller Reisen, die bis dahin gebucht worden sind. Ansonsten sind die AGB nicht geändert worden.

Hauser Exkursionen gewährt seinen Kunden für jede neue Buchung oder Umbuchung seit dem 3. März 2020 mit einem Reisetermin in 2020 oder 2021 ein verbindliches Recht zur kostenfreien Umbuchung oder Stornierung bis 65 Tage vor Reiseantritt. Diese Regelung gilt weltweit, also unabhängig vom Zielgebiet der Reise. Für Reisen, die vor dem 3. März 2020 gebucht wurden, gilt diese Regelung nicht. Hier greifen die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mindestens zehn Prozent müssen Kunden bei einer Stornierung zahlen.

Hurtigruten verspricht Kunden, die bis zum 31. Januar 2021 eine Norwegen- oder Expeditionsreise neu buchen und diese später stornieren wollen, eine Rückerstattung innerhalb von 14 Tagen (einschließlich der Anzahlung). Dies gilt für alle Neubuchungen von Reisen in den Jahren 2021 und 2022.





Beim Kroatien-Spezialisten ID Riva Tours können alle Buchungen, die bis zum 28. Februar 2021 gebucht werden, bis 30 Tage vor Anreise kostenfrei storniert werden. Ausgenommen sind Schiffscharter und Buchungen mit Flug.



Ikarus Tours garantiert Gästen eine Umbuchung auf einen späteren Termin oder ein anderes Reiseziel, die Ausstellung eines Gutscheins oder die Stornierung ihrer Reise, sollte es für das Zielland der gebuchten Reise eine Reisewarnung für die Zeit der Reise geben. Ansonsten gelten die üblichen Reisebedingungen, die mindestens zehn Prozent betragen.



Allerdings muss die Stornierung mindestens 90 Tage vor der Reise erfolgen, wenn die Abfahrt zwischen Januar und September 2021 liegt. Bei Reisen zwischen Oktober 2021 und Dezember 2022 muss die Absage mindestens 180 Tage vor der Abfahrt erfolgen. Zudem erhebt Hurtigruten für die Bearbeitung der Transaktion eine Gebühr von 100 beziehungsweise 150 Euro (Klassische Postschiffroute/Expeditions-Seereisen) pro Person. Wenn der Anzahlungsbetrag geringer ist als die Bearbeitungsgebühr, gelten die allgemeinen Stornobedingungen. Für bestehende Buchungen, dem Umbuchen eine Vouchers oder Gruppenbuchungen, die nicht direkt von Hurtigruten angeboten werden, gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Interhome und Inter Chalet bieten kostenfreie Stornierungen an. Für alle Neubuchungen im Zeitraum 1. Januar 2021 bis 31. März 2021 mit Reisebeginn im Zeitraum 1. Januar 2021 bis 31. Oktober 2021 gilt im Hinblick auf die Entschädigung, die bei Stornierung zu zahlen ist, Folgendes: Bei einer Stornierung bis 31 Tage vor Reisebeginn wird kein Entgelt berechnet. Bei einem Rücktritt zwischen dem 30. Tag und 2. Tag vor Reisebeginn beläuft sich die Entschädigung in der Regel auf 80 Prozent des Reisepreises. Tritt der Kunde später zurück oder tritt er die Reise gar nicht an, beläuft sich die Entschädigung in der Regel auf den gesamten Reisepreis.

Island Pro Travel hat seine Regelung für Sonder-Storni verlängert. Die kostenlose Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeit gilt für neue Buchungen aus dem Winterprogramm 2020/21 oder im Sommer 2021. Gäste, die bis zum 28. Februar 2021 eine Reise über Island Pro Travel buchen, können 30 bis 60 Tage vor Reisebeginn gebührenfrei umbuchen oder von der Reise zurückzutreten. Diese Regelung gilt für Winterreisen (von Januar bis April 2021) bis 30 Tage vor Anreise, für Autoreisen bis 45 Tage vor Anreise, für Busreisen, Seereisen mit der Ocean Diamond und sonstige Reisen bis 60 Tage vor Anreise. Das Angebot gilt für den Reisezeitraum bis zum 30. April 2021 (Winterreisen) beziehungsweise 31. Oktober 2021 (Auto-, Busreisen, Seereisen und sonstige Reisen). Ausnahmen sind Angelreisen sowie Reisen mit Fähranreise (Smyril Line), Spezialprodukte und Flüge zu Sonderkonditionen. Die Sonder-Stornoregeln gelten auch für Norway Pro Travel, mit Ausnahme natürlich der Ocean Diamond. Auch die Autoreisen auf Hurtigruten-/Havila-Teilstrecken sind von der Regel ausgenommen.

Lernidee Erlebnisreisen hat eine Anpassung der Reisebedingungen vorgenommen, dass nämlich die erste Anzahlung des Reisepreises zunächst erst 240 Tage vor Abreise fällig wird. Zudem verspricht der Veranstalter, im Fall einer Reiseabsage nicht später als sechs Wochen vor Reisebeginn die Gästen zu informieren. Ansonsten gelten die AGB.



Lernidee Erlebnisreisen hat eine Anpassung der Reisebedingungen vorgenommen, dass nämlich die erste Anzahlung des Reisepreises zunächst erst 240 Tage vor Abreise fällig wird. Zudem verspricht der Veranstalter, im Fall einer Reiseabsage nicht später als sechs Wochen vor Reisebeginn die Gästen zu informieren. Ansonsten gelten die AGB.



Lernidee Erlebnisreisen hat eine Anpassung der Reisebedingungen vorgenommen, dass nämlich die erste Anzahlung des Reisepreises zunächst erst 240 Tage vor Abreise fällig wird. Zudem verspricht der Veranstalter, im Fall einer Reiseabsage nicht später als sechs Wochen vor Reisebeginn die Gästen zu informieren. Ansonsten gelten die AGB.

Für alle Angebote der dynamischen LMX-Marken gelten für Abreisedatum ab 1. März 2021 geänderte Stornoregelungen, die "Sicher & Sorglos"-Frühbucher-Aktion. Bis 31 Tage vor Abreise hat der Kunde die Möglichkeit, kostenlos vom Vertrag zurückzutreten. Es entfällt die übliche Anzahlung in Höhe von 30 Prozent. Der Kunde zahlt eine Bearbeitungsgebühr für diese flexible Stornoregelung in Höhe von 25 Euro pro Person. Die Regelung gilt nun für alle Pauschal- und Nur-Hotel-Angebote mit Buchungsdatum bis zum 31. Januar 2021.

Bei Plantours Kreuzfahrten können die Kunden kostenlose Umbuchungen oder Stornierungen bis zum 31. März 2021 für alle Hochsee- und Flusskreuzfahrten in 2021 (bei Buchung nach dem 22. Oktober 2020) vornehmen.



Bei Poseidon Expeditions leisten Kunden derzeit eine reduzierte Anzahlung von zehn Prozent des Reisepreises. Bis 90 Tage vor Reisebeginn ist jederzeit eine kostenlose Umbuchung möglich.





Sea Cloud Cruises hat seine AGB der Pandemie angepasst: Solange Corona ein Thema bleibt, können Buchungen bis sechs Wochen vor Reisebeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von lediglich 25 Euro pro Person storniert werden. Dies gilt für alle Buchungen für Reisen mit Abfahrt bis 31. Dezember 2021. Ab dem 35. Tag vor Reiseantritt werden 35 Prozent des Reisepreises als Entschädigung fällig.



SKR Reisen bietet für alle Abreisen im Jahr 2021 die Möglichkeit, bis 70 Tage vor Abreise kostenlos umzubuchen oder den bereits gezahlten Reisepreis in einen Reisegutschein umzuwandeln.





Bei Star Clippers werden die Reisekosten vollständig rückerstattet (außer bei Transozean-Passagen), wenn die Rücktrittmitteilung schriftlich und spätestens 91 Tage vor Abreise bei Star Clippers eingeht. Dies entspricht den üblichen Reisebedingungen. Vom 90. Tag an betragen die Kosten mindestens 20 Prozent, bei Transozean-Passagen bis zum 120. Tag vor Reiseantritt mindestens zehn Prozent.



Studiosus hat ein "Corona-Kulanzpaket" geschnürt und verzichtet für alle Abreisen im Jahr 2021 auf Anzahlungen. Die nachfolgenden Sonderregelungen gelten zudem auch für die zur Studious-Gruppe zählende Veranstaltermarke Marco Polo. Das Corona-Kulanzpaket umfasst: Der komplette Reisepreis muss erst am 20. Tag vor Reiseantritt bezahlt werden.

Kostenfreies Storno bis einen Monat vor Reiseantritt.

Kostenfreie Umbuchung bis einen Monat vor Reiseantritt.

Kostenloses Storno bei positivem PCR-Test innerhalb von 72 Stunden vor Abreise. Generell gelten bei Tischler Reisen die AGB, die Kosten in Höhe von mindestens 25 Prozent des Reisepreises vorsehen. Allerdings gewährt der Veranstalter aktuell in einigen Destinationen für Landleistungen Sonder-Stornierungsbedingungen. Für Neubuchungen für das Jahr 2021 bietet Tischler in vielen Zielgebieten eine kostenfreie Stornierung für einen Großteil der Landleistungen bis 15 Tage vor Abreise an (unter anderem in Thailand, Vietnam, Kambodscha, Laos, Myanmar, Philippinen, Malaysia, Sri Lanka und Indonesien). Durch die Vielzahl der Reisebausteine und Partner vor Ort können die Stornierungsbedingungen in den verschiedenen Ländern voneinander abweichen.



Eigenanreise-Spezialist Traveleague hat seine gesonderten Stornierungsmöglichkeiten verlängert. Nun gewährt der Veranstalter bei Buchung bis zum 28. Februar 2021 die Möglichkeit der kostenfreien Stornierung bis 30 Tage vor Reiseantritt. Kunden müssen auch keine Anzahlung leisten.



Traveltrex mit der Marke Snowtrex ermöglicht eine kostenlose Stornierung, wenn für den gebuchten Reisezeitraum aufgrund der Corona-Pandemie die Unterkunft oder sämtliche im gebuchten Skipass enthaltenen Skigebiete geschlossen sein sollten (Corona-Geld-zurück-Garantie). Dies gilt ebenfalls, sofern eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts (beziehungsweise des äquivalenten Amts am Wohnsitz des Kunden) für den gebuchten Urlaubsort besteht oder eine Anreise aufgrund von Grenzschließungen des Ziellandes nicht möglich ist. In diesem Fall können Gäste ab zehn Tage vor Reisebeginn kostenlos stornieren. Die Stornierung muss bis zwei Tage vor dem Tag der Anreise erfolgen. Traveltrex wird die Erstattung des Reisepreises innerhalb von 14 Tagen nach der Stornierung veranlassen.



Zudem gewährt der Veranstalter seinen Kunden für alle Buchungen der kommenden Saison 21/22 ein kostenloses Rücktrittsrecht bis zum 30. September 2021.



Bei Trendtours gelten für Stornierungen die allgemeinen Reisebedingungen. Diese sind gestaffelt nach Reiseart (Busreisen, Flugreisen, Schiffsreisen und Eigenanreisen). Die Staffeln starten alle 31 Tage vor Reiseantritt und mit 25 Prozent Entschädigungsleistung. Nur wenn für das Reisegebiet eine Covid-19-Warnung ausgesprochen wurde, kann kostenlos storniert werden.



Dies gilt nicht für Angebote von XTUI, Fly & Mix, TUI Ticket Shop, non refundable Rates, TUI à la carte, Airtours Cruises, Airtours Private Travel, TUI Camper, TUI Cars, TUI Bootsferien, TUI Cruises, Wolters Reisen, Ltur und Bahnfahrten mit Sparpreis Touristik, TUI Villas sowie Gulet.

TUI Cruises bietet keine besonderen Corona-Storno-Bedingungen. Im Pro-Tarif, der aber unabhängig von Corona ist, gilt eine kostenlose Umbuchung bis 50 Tage vor Abreise. Allerdings bietet die Reederei aktuell allen Gästen mit Abreisetermin bis zum 31. März 2021 die Möglichkeit, bis spätestens fünf Tage vor Beginn der Reise kostenlos umzubuchen. Dies gilt unabhängig vom gebuchten Tarif, allerdings nicht für die Blauen Reisen.

Wolters Reisen hat das Angebot "Flexibel buchen & sorglos reisen" bis zum 15. Februar 2021 (vorher 15. Dezember 2020) verlängert. Die kostenlose Stornierung oder Umbuchung gilt bei Winteraktivreisen und Autorundreisen bis 30 Tage vor Abreise und bei Bus- und sonstigen Reisen bis 60 Tage vor Anreise. Den Wolters Corona-Reiseschutz mit dem Vertragspartner HanseMerkur bekommen Kunden kostenlos zur Buchung dazu.

Diese Übersicht wird laufend aktualisiert und erweitert. (Aktueller Stand: 19. Januar 2021)bietet aktuell keine Sonder-Storni an. Es gelten die üblichen Reisebedingungen: Bis zum 90. Tag vor Reiseantritt bezahlt der Kunde 20 Prozent des Reisepreises, ab dem 90. Tag kostet ein Storno bei Fluss- und Seereisen 30 Prozent des Reisepreises, bei Flugreisen 35 Prozent. Im Weiteren unterscheiden sich die Staffeln für die unterschiedlichen Reisearten.gewährt einmalig die Möglichkeit, eine Kreuzfahrt umzubuchen. Je nach Buchungstarif variieren dabei die Fristen: Bei Aida Premium All Inclusive und Aida Premium bis 30 Tage, bei Aida Pauschal All Inclusive und Aida Vario bis 60 Tage vor Reisebeginn. Bei Vorlage eines positiven Covid-19-Tests ab 14 Tage vor Reisebeginn bis zum Abfahrtstag kann die Reise ebenfalls einmalig kostenfrei umgebucht werden. Dies gilt bei Buchung bis 30. November 2020 für Reisen mit Abfahrt bis 31. März 2021.Bei Stornierungen muss der Kunde bis 50 Tage vor Reisebeginn 20 bis 35 Prozent des Reisepreises zahlen, mindestens jedoch 50 Euro pro Person. Ab 49 Tagen vor Abfahrt staffelt sich die Höhe der Stornierungskosten je nach Buchungstarif und Frist.Beikönnen Reisen von Alltours Klassik im Winter 2020/21 bis 14 Tage vor Reiseantritt kostenfrei storniert werden. Dies gilt für Reisen bis zum 31. März 2021.Für die gesamte Sommersaison (1. April bis 31.Oktober 2021) können Reisen von Alltours Klassik bis 14 Tage vor Abreise umgebucht werden. Der Service ist kostenlos und gilt für Buchungen mit Buchungsdatum ab dem 17. September 2020 bis 15. März 2021.Außerdem können Buchungen von Alltours Klassik für den Sommer noch bis 15. März kostenlos storniert werden. Dies gilt ebenfalls für Buchungen mit Buchungsdatum ab dem 17. September 2020 bis 15. März 2021.Ausgenommen von diesen Sonderstorni sind Reisen von Alltours Dynamisch, Byebye, Versicherungen, Klassik Reisen mit Linien- oder dynamisch paketierten Flügen sowie Buchungen über Bettenbanken.hat aktuell die Regelung, dass man seine Buchung bis 15 Tage vor Abfahrt umbuchen kann.Für Stornierungen gibt es seitens Costa aktuell keine Sonderregelung. Hier gelten die normalen Bedigungen, die in den AGB des Katalogs ausgewiesen sind. Bis zum 50. Tag gelten 20 bis 35 Prozent der Reisepreis-Kosten, mindestens jedoch 50 Euro pro Person. Sie variieren nach Frist und Buchungstarif. Für Weltreisen gelten zusätzliche Stornokosten.verlängert seine Storno-Regelung für die Veranstaltermarken Dertour, ITS, Jahn Reisen und Meiers Weltreisen bis zum 31. Januar 2021. Für alle bis dann getätigten Neubuchungen mit Abreisetermin bis zum 31. Oktober 2021 gilt dann eine kostenlose Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeit bis 14 Tage vor Reisebeginn (Flugreisen) und für Eigenanreisen bis sieben Tage vor Reisebeginn. Einzelne Produktgruppen sind von der Sonderregelung ausgenommen.Auch für bestehende Buchungen, die vor dem 1. November 2020 getätigt wurden, gibt es kostenfreie Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeiten in viele Fernziele und weitere Destinationen.Beierhalten bei einer Buchung bis zum 31. Januar 2021 die Kunden eine Storno-Option bis 14 Tage vor Reisebeginn mit Geld-zurück-Garantie. Die Aktion umfasst alle Destinationen im Flugpauschalreise-Programm bei den Veranstaltern FTI Touristik und Big Xtra für sämtliche Neubuchungen im Reisezeitraum ab sofort bis 31. Oktober 2021. Im Falle einer Stornierung sichert FTI Group zu, die Kosten innerhalb von 14 Tagen zurückzuerstatten ohne Gutscheine oder sonstige Guthabenlösungen.Die Regelung gilt auch für ausgewählte Arrangements mit Linienflügen der Lufthansa Group, Turkish Airlines, Emirates, Oman Air und British Airways gültig. Ausgeschlossen sind lediglich Datamix- und Kreuzfahrt-Buchungen.Im Fall einer Reisewarnung durch das Auswärtige Amt für die betroffene Reiseregion können Reisende beibis 30 Tage vor Abreise kostenlos umbuchen. Dies gilt für Buchungen bis 30. Juni 2021 bei einer Abreise bis Ende März 2022. Bei Stornierungen bietet Gebeco einen Gutschein in Höhe der Stornokosten an.hat die Stornostaffel bis auf Weiteres so angepasst, dass bei Neu- und Bestandsbuchungen bis 90 Tage vor Reisebeginn mit 200 EUR Bearbeitungsgebühr storniert werden kann. Nach diesem Zeitraum gelten die Allgemeinen Reisebedingungen. Vom 89. Tag an zahlt der Kunde bei Stornierung wie üblich 50 Prozent des Reisepreises. Dies erhöht sich schrittweise bis zu 95 Prozent bei Nicht-Erscheinen.hat keine gesonderten Stornoregeln während der Corona-Pandemie. Es gelten die üblichen Reisebedingungen. Diese besagen – in Kürze –, dass für Kreuzfahrten unter 15 Tagen bis 60 Tage vor Reiseantritt 20 Prozent Stornokosten anfallen. In Staffeln steigen die Kosten, bis sie bis zwei Tage vor Reiseantritt bei 80 Prozent der Reisekosten liegen. Bei Kreuzfahrten länger als 15 Tage startet die Storno-Staffel bei 90 Tagen vor Reiseantritt mit 20 Prozent. Der Rest bleibt gleich.Kunden können weiterhin alle Buchungen von Pauschalreisen und Nur-Hotel-Reservierungen bis 30 Tage vor Abreise kostenfrei stornieren oder diese alternativ umbuchen. Die im November 2020 eingeführten flexiblen Storno- und Umbuchungsregeln gelten nun für alle Neubuchungen bis zum 31. Januar.verzichtet wie einige andere Veranstalter ebenfalls auf gesonderte Corona-Storni. Es gelten die üblichen Reiserücktrittskosten laut AGB je nach Reiseart.Bei Flugreisen/Rundreisen/Nilkreuzfahrten/Nur-Hotel-/ Nur-Flug-Buchung starten die Storno-Staffeln bei 30 Tagen vor Reisebeginn mit 20 Prozent des Reisepreises, mindestens jedoch 50 Euro pro Person.Für Seereisen und Flussreisen ohne Nilkreuzfahrten starten die Staffeln bereits bei 150 Tagen vor Reisebeginn mit zehn Prozent des Reisepreises, mindestens jedoch 50 Euro pro Person.Bei einer negativen Reisewarnung kann die Reise jedoch kostenlos storniert werden, und die Gäste erhalten den kompletten Reisepreis zurück.hat im neuen Jahr auf die Reise-Einschränkungen reagiert und ändert seine Reisebedingungen. Alle bis zum 28. Februar getätigten Neubuchungen erhalten eine erweiterte Umbuchungs-Flexibilität. Reisen bis Ende Oktober 2021 dürfen bis 15 Tage vor Anreise kostenlos umgebucht werden und dabei auch mehr als vier Wochen vom Reisetermin abweichen. Dies gilt nicht für SLRD, Reisen mit Linienfluganteil und Kreuzfahrt-Kombis.bieten seit neuestem eine Flex-Tarif an. Kunden können bei Neubuchungen gegen einen Aufpreis von mindestens 39 Euro bis 14 Tage vor Anreise weltweite Flugpauschalreisen gebührenfrei umbuchen oder stornieren. Die Aufschläge für den Flex-Tarif gelten pro Reisebuchung und sind preislich gestaffelt. Bis Ende Januar sind die Tarife noch kostenlos.Buchungen, die bis zum 10. Januar getätigt wurden mit einer Abreise bis zum 31. Oktober 2021 gibt es eine kostenlose Umbuchungsmöglichkeit bis 14 Tage vor Anreise.Kommt es zu einer Reisewarnung, informiert TUI die Kunden, ob sie reisen können oder die Reise abgesagt wird. Hierbei gibt es unter Umständen die Möglichkeit, ein Reiseguthaben anzulegen, das die Kunden bei der nächsten Buchung einlösen oder sich erstatten lassen können.bietet den Kunden an, Reisen in Risikogebiete kostenfrei zu stornieren. Die Gäste können auf Wunsch aber reisen. Ansonsten gelten wie veröffentlicht die Allgemeinen Reisebedingungen. Bei Flugreisen muss der Kunde bei Stornierung bis 40 Tage vor Reisebeginn 30 Prozent des Reisepreises erstatten, bei Ferienreisen (ausschließlich Unterbringung in einem Hotel/Pension/Ferienwohnung/-haus) bis 40 Tage vor Reisebeginn 20 Prozent. Zum Beginn des neuen Jahres hat Vtours eine Anpassung der Stornobedingungen angekündigt.Beigibt es ebenfalls keine extra Corona-Stornobedingungen. Allerdings sagt der Veranstalter, er buche sehr kulant und kundenorientiert um und treffe Einzelfallentscheidungen. Die allgemeinen Reisebedingungen variieren je nach Reiseart, insgesamt gibt es acht verschiedene Stornierungsstaffeln.