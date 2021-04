Flughafen Frankfurt vor Corona: In Hessen müssen geimpfte Rückkehrer aus einem Risikogebiet nicht mehr in Quarantäne.

Hessen und Bayern stellen vollständig gegen Corona Geimpfte rechtlich mit negativ getesteten Menschen gleich. Damit dürfte auch das Reisen erleichtert werden, wie es nun auch schon Brandenburg umsetzt.

Das Land habe in der vergangenen Woche seine Verordnungen nach Empfehlungen des Robert Koch-Instituts angepasst, sagteMinisterpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag im Landtag. Dem RKI zufolge ist das Risiko einer Übertragung durch Personen, die vollständig geimpft wurden und sich mit dem Coronavirus infizieren geringer als bei Vorliegen eines negativen Antigen-Schnelltests bei symptomlosen infizierten Personen. Die Verordnung soll nun für alle Bereiche gelten, in denen bislang Tests erforderlich waren. Die Regel greift demnach 14 Tage nach der vollständigen Impfung."Es braucht dann keinen Test mehr", sagte Bouffier. Dies gelte etwa für den Friseurbesuch, beim Einkaufen und bei Quarantäneregeln. In einer Übersicht auf der Website der Landesregierung heißt es wörtlich: "Keine Quarantänepflicht für vollständig geimpfte Personen (mind. 14 Tage nach 2. Impfung) ohne Krankheitssymptome."Vollständig Geimpfte werden auch inab Mittwoch negativ auf Corona Getesteten gleichgestellt. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen. Wer zweimal geimpft sei und "nahezu ein Nullrisiko hat, muss wieder in seine zentralen Grundrechte zurückversetzt werden", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Zu den Reiseregeln enthielt die Corona-Verordnung des Freistaats am Dienstag noch keinen entsprechenden Passus.In Brandenburg müssen vollständig gegen Covid-19 geimpfte Personen nach ihrer Einreise aus Hochinzidenzgebieten wie Polen nachnicht mehr in eine zehntägige Quarantäne. Eine entsprechende Änderung der Quarantäneverordnung habe das Kabinett beschlossen, teilte die Staatskanzlei des Landes Brandenburg am Dienstag mit. Diese Lockerung gelte aber nicht für vollständig geimpfte Einreisende aus Virusvariantengebieten.undsowie zunächst befristethatten zuvor schon ihre Corona-Verordnungen geändert. Dort müssen vollständig geimpfte Reiserückkehrer auch nach dem Besuch eines Risikogebiets nicht mehr in Quarantäne. Weitere Bundesländer wieplanen dies. Inmüssen Reiserückkehrer nach einem Urteil desohnehin nicht mehr in Quarantäne, unabhängig davon, ob sie vollständig geimpft sind.Beim Impfgipfel von Bund und Ländern am Montag hatte es noch keine Beschlüsse zum bundesweiten Umgang mit Geimpften und Genesenen und möglichen Erleichterungen bei den Corona-Beschränkungen für sie gegeben. Die Bundesregierung will nach einer Ankündigung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kommende Woche einen Vorschlag machen, sodass eine Verordnung am 28. Mai vom Bundesrat beschlossen werden könnte.