Aktivreisen-Spezialist Wikinger wirbt Anfang 2022 intensiv für Reisen nach Kanada.

Bei Wikinger Reisen dreht sich im Januar und Februar alles um Kanada: Der Reiseveranstalter aus Hagen liefert seinen Agentur-Partnern unter anderem entsprechende Deko, bietet Expi-Rabatte für Reisen nach Nordamerika und informiert via Webinar über die Destination.

Mehr dazu

Um das Reiseziel Kanada richtig in Szene zu setzen, liefert Wikinger Reisen den Agenturen Schaufensterdekokoration und Social Media Content für die nordamerikanische Destination. Die Kanada-Vorlagen gibt es ab der ersten Januarwoche im Reisebüro-Bereich auf der Wikinger-Website.Außerdem informiert der Aktivreisen-Spezialist die Reisebüro-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter via Webinar über das Reiseland Kanada und die eigenen Angebote. Die virtuellen Info-Veranstaltungen durch den Wikinger-Fernreiseexperten Sascha Thom finden am 16. und 17. Februar 2022 statt.Für Agenturmitarbeiter gibt zudem es einen 20-prozentigen Expidienten-Rabatt auf den Aktivtrip "Auf den Spuren Jack Londons – Yukon zu Fuß & per Kanu". Voraussetzung ist die Buchung im Januar 2022. Reisetermine laufen laut Wikinger von Mai bis Juni.