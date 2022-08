Holger Peters

Alltours-Vertriebschef Georg Welbers zahlt weiter zehn Prozent ab der ersten Buchung.

Die Provision des Düsseldorfer Veranstalters für das kommende Touristikjahr steht. Vertriebsgeschäftsführer Georg Welbers passt das Modell an einigen Stellen an. In der aktuellen Sommersaison verzeichnet Alltours eigenen Angaben zufolge zweistellige Zu