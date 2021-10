Reisebüros erhielten ab diesem Datum mehr Provision für alle Neubuchungen, teilt der Veranstalter in einem Rundschreiben an Reisebüros mit. Dies gelte auch im Stornofall.



und im unteren Preissegment an die Marktverhältnisse angehoben sowie im oberen Preissegment gesenkt.

Das Beste: Iris Plus bietet Ihnen weiterhin immer genau das zum ausgewählten Angebot passende Flex-Tarif-Entgelt an. Das wird durch die folgende Neuerung umso praktischer."

Zuvor hätten Reisebüros der TUI mitgeteilt, dass der Flex-Tarif zwar ein wichtiges Verkaufsargument sei, heißt es in dem Schreiben weiter. Die Provision für das Extra stehe jedoch nicht in Relation zur notwendigen Beratungsleistung.

Unterscheidung nach Flügen

Buchungen mit Charterflug und Nur-Hotel-Angebot gilt: Gebührenfreie Umbuchung oder Stornierung bis einschließlich 15 Tage vor Anreise. Für Buchungen mit Linienflug gilt: Gebührenfreie Umbuchung oder Stornierung bis einschließlich 29 Tage vor Anreise.



Die längere Frist bei Linienflügen sei den Ticketausstellungsfristen geschuldet, teilt TUI mit. "In der Kommunikation sprechen wir ab sofort von einschließlich 15 beziehungsweise 29 Tagen, da die bisherige Aussage 'bis 14 Tage vor Anreise' immer wieder zu Rückfragen und falschen letzten Umbuchungs- und Stornotagen führte", heißt es in dem Schreiben.



Ansonsten bleibe alles gleich: Der Flextarif gelte für TUI- sowie Airtours-Paket- und Bausteinreisen. Bearbeitet werden könne ein gesamter Vorgang eingeständig und gebührenfrei in Iris Plus, wo auch Umbuchungen und Stornierungen möglich seien. Bereits am Einbuchungstag erhalte der Nutzer die entsprechende Flex-Tarif-Notiz.

Außerdem unterscheidet TUI bei den Flex-Tarifen künftig zwischen Charter- und Linienflügen. Für