Jens Schwarz

In der FTI-Zentrale in München stellten Ermittler laut Presseberichten 2018 Unterlagen in einer Betrugsaffäre sicher.

Inmitten der Übernahmeverhandlungen mit der DER Touristik sorgt ein abgeschlossenes Verfahren mit Bewährungsstrafen gegen die FTI-Geschäftsführung für Aufsehen. Der Veranstalter betont, Aufsichtsrat und Eigentümer stünden hinter der Spitze.

