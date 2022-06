Christin Khardani arbeitete in der Touristik und will nun mit einer Umfrage unter Veranstaltern im Rahmen ihrer Promotion herausfinden, ob ein Kodex für das Krisenmanagement Sinn machen würde.

Ist das Krisenmanagement ein Qualitätssiegel für Veranstalter? Wie unterscheidet sich das Vorgehen bei großen und kleinen Anbietern und wäre ein einheitlicheres Vorgehen sinnvoll? Das will Promotionsstudentin Christin Khardani mit einer Umfrage herausfinden.

Die Hilfe in der Not – von Corona-Fällen über Flugchaos bis Naturkatastrophen – ist ein wichtiges Element der Pauschalreise. Doch inwiefern unterscheidet sich die Krisenabwicklung bei kleinen, mittleren und großen Reiseveranstaltern in Deutschland und wäre dafür ein einheitlicheres Vorgehen sinnvoll? Dieser Frage geht Christin Khardani in ihrer Dissertation "Krisenmanagement als Qualitätssiegel für Reiseveranstalter in Deutschland" bei Professor Jürgen Schmude an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München nach.Mit einer Umfrage, bei der sie alle Veranstalter, die im Buch fvw|TravelTalk Branchenkontakte gelistetet sind, anschreibt, möchte sie herausfinden, was der kleinste gemeinsame Nenner für einen möglichen veranstalterübergreifenden Code of Conduct sein könnte.Khardani kennt die Praxis, sie arbeitete zehn Jahre in der Touristik, darunter bei drei Veranstaltern, zuletzt im Krisenmanagement bei der FTI Group. "Meine Forschung ist also keineswegs ein reiner Schreibtischjob einer Akademikerin. Vielmehr ist es umgedreht: Als Vollbluttouristikerin versuche ich nun an auf universitärer Ebene an das Thema Krisenmanagement im Tourismus heranzugehen", sagt sie.Die Online-Umfrage ist laut Khardani komplett anonym und dauert maximal 15 Minuten. Sie will die Ergebnisse in die Praxis zurückspielen und hofft auf eine rege Teilnahme der angeschriebenen Veranstalter.