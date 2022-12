Die Deutschen wollen nicht auf ihren Urlaub verzichten.

Die Reiselust der Deutschen wird im kommenden Jahr noch stärker ausfallen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor.

Einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Lucid zufolge, die vom Reiseerlebnisanbieter Collinson in Auftrag gegeben wurde, wollen die Deutschen in den kommenden zwölf Monaten mehr reisen als in den vergangenen zwölf Monaten.

Für die Umfrage unter dem Titel "Value of Lounge: Europe 2022" wurden 4011 volljährige Personen aus Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich vom 07. bis 13. Oktober 2022 befragt.



Trotz steigender Lebenshaltungskosten (Inflation, Ukraine-Krieg und Lieferkettenstörungen) würden nur 14 Prozent der Deutschen ihr Reiseverhalten einschränken. Stattdessen würden sie eher im Bereich der alltäglichen Ausgaben sparen – etwa beim Kauf von Haushaltsgeräten oder bei den Energieausgaben.

Dadurch wird deutlich: Für die Deutschen hat der Urlaub höchste Priorität.



Über Collinson Collinson ist ein britischer Anbieter von Reiseerlebnissen und bietet Zugang zu Flughafenlounges, medizinischer und sicherheitstechnischer Unterstützung sowie reisemedizinischen Dienstleistungen. Zum Portfolio von Collinson gehören neben Priority Pass verschiedene Lösungen für Reiseversicherungen, Identitätshilfe, Flugverspätung und internationale Gesundheits- und Reiserisikomanagement.

Aus der Umfrage geht auch hervor, dass Belohnungen oder sonstige Vorteile von ihrem Zahlungsdienstleister 70 Prozent der Deutschen dazu veranlassen würden, dem Anbieter gegenüber loyal zu sein. Über 60 Prozent wären dann sogar bereit, die Karte des jeweiligen Anbieters sogar häufiger nutzen.Anreize zu schaffen ist deutschen Verbrauchern gegenüber schwieriger als in anderen Ländern. Deutsche Verbraucher sind nicht sonderlich leicht zu einem Kartenwechsel zu bewegen, dennoch sind verschiedene Incentives wie Cashback (für 74 Prozent), Treuepunkte (für 70 Prozent) und direkte Rabatte (für 68 Prozent) wirksame Mittel, um Kunden zu einem Wechsel des Anbieters zu bewegen.

Fast die Hälfte der Befragten wünschen sich, dass reisebezogene Benefits im Angebot ihres Finanzdienstleisters inkludiert sind. Nur rund ein Drittel würde für ein besseres Angebot an zusätzlichen Benefits sogar den Kartenanbieter wechseln.

Grundsätzlich decken sich die Ergebnisse der Lucid-Umfrage mit den Erkenntnissen und Prognosen des Deutschen Reiseverbands (DRV). Auf dem DRV-Hauptstadtkongress im Oktober 2022 erklärte DRV-Präsident Norbert Fiebig: "Zwei Drittel der von uns befragten Unternehmen bewertet die wirtschaftlichen Aussichten für das kommende Jahr als mittel bis gut. Mehr als 80 Prozent der Deutschen sagen, dass Reisen für sie sehr oder sogar überaus wichtig ist. Die Deutschen wollen Reisen."