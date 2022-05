Getty Images

Strand in Belek: Durch das Ausbleiben vieler russischer Gäste sind mehr Zimmer in der Ferienzeit an der türkischen Riviera verfügbar.

Die DER Touristik will mit weiteren Specials die ohnehin schon guten Türkei-Buchungseingänge für den Sommer weiter befeuern. Für die Wintersaison sind in Antalya bereits mehr als 100 Hotels buchbar und 2023 soll das Angebot stark ausgeweitet werden. Be