Wie sich die DER Touristik Foundation in Tansania engagiert Sören Hartmann, CEO der DER Touristik, reiste ins Land, um sich den Stand der Projekte vor Ort anzuschauen. fvw|Travel-Talk war dabei. Ein Reisebericht. Text: Sabine Pracht

Help me to do it by myself. So steht es am Eingang einer Primarschule im Norden Tansanias geschrieben. Hilfe zur Selbsthilfe – das ist das Motto für nachhaltige Entwicklungshilfeprojekte.

fvwMedien/SP