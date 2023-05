Alltours

Ilka D'Aloisio (rechts), Alltours Key Account Managerin, nahm die Auszeichnung auf der Galaveranstaltung in Lissabon von Marta Alves, Area Sales Managerin Deutschland, Österreich und Schweiz bei TAP Air Portugal, entgegen.

Alltours hat in der vergangenen Woche den "TAP Air Portugal Award 2023" in der Kategorie "Top Growth All Cabins Germany" erhalten.

Maßgeblich für die Auszeichnung sei das Umsatzwachstum des Reiseveranstalters in allen Buchungsklassen bei der portugiesischen Fluggesellsc