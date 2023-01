Pixabay

Die steigenden Hotelpreise belasten die Bustouristik.

120 Bustouristiker diskutierten am 17. Januar in Stuttgart am "Tag des Bustourismus" über die aktuelle Lage und die Zukunft des Bustourismus in Deutschland und Europa.

120 Bustouristiker diskutierten am 17. Januar in Stuttgart am "Tag des Bustourismus" über die aktuelle Lage und die Zukunft des Bustourismus in Deutschland und Europa. Das Motto der Veranstaltung, die im Rahmen der Urlaubsmesse CMT stattfand, lautete angesichts des P