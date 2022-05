Leonardo Hotels

Preisbeispiel für das Leonardo Hotel Ku‘damm Berlin: Vier Nächte im Doppelzimmer inkl. Frühstück, Reisezeitraum 15. bis 19. Juni 2022, kosten pro Person ab 229 Euro.

"Summer in the City" heißt der Sonderkatalog. Dertour verspricht bis zu 20 Prozent Ersparnis gegenüber dem aktuellen Städtereisen-Jahresprogramm plus zusätzliche Rabatte. Die Sonderangebote umfassen Angebote für Städtetrips in mehr als 35 St