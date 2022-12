Paradiesischer Anblick: das Lux South Ari Atoll.

Da die Malediven nach wie vor ein gefragtes Reiseziel sind, hat Tischler Reisen für das kommende Jahr besondere Villen im Angebot. Sie vereinen Luxus, Natur und Badeurlaub.

Die zehn Strandvillen imliegen direkt am Strand, und verfügen über einen kleinen Garten, der den Blick auf das Meer teilweise einschränkt. Keine der Villen an Land ist kleiner als 165 Quadratmeter. Die 19 Strand-Poolvillen sind etwas größer und bieten ein Plungepool im Garten. Es gibt insgesamt 51 freistehende Villen, von denen 14 auf Stelzen im Meer gebaut sind.Zu den Highlights des Resorts gehören die sieben Wasservillen, jeweils 115 Quadratmeter groß und auf Stelzen über dem Meer gebaut. Die Gäste können von dort direkt ins Meer sowie zum Hausriff. 42 Top-Tauch-Spots liegen rund um die Insel und bieten eine einzigartige Unterwasserfauna: Haisichtungen, zwei Meter breite Korallen, Schwärme von leuchtend gelben Kofferfischen, Stachelrochen, gefleckte Adlerrochen, Fuchshaie oder Ammenhaie und mehr. In den zwei Themen-Restaurants, The Dining Room und The Island Grill, werden internationale Gerichte serviert. Auf Wunsch können Gäste auch in ihrer eigenen Villa speisen. Das Hotel liegt etwa 400 Kilometer südlich des internationalen Flughafens Malé.Dasverfügt über 193 Unterkünfte in verschiedenen Kategorien. Als Einstiegskategorie bieten 36 Strandpavillons im Osten der Insel in Doppelbungalows mehr jeweils 65 Quadratmeter Platz. Die 45 alleinstehenden Strand-Villen, die etwa 95 Quadratmeter groß sind, haben die gleiche Ausstattung, sind allerdings großzügiger gestaltet und können, gegen Aufpreis, mit privatem Pool gebucht werden. Die Wasser-Villen, die etwa 98 Quadratmeter groß sind, sind auf Stelzen über dem Ozean errichtet und bieten einen direkten Zugang zum Meer.Gäste finden folgende Restaurants vor: Senses (orientalisch), Mixe (international), Umami (japanisch), East Market (südost-asiatisches Restaurant & Bar ), Allegria (italienisches Restaurant & Bar), Beach Rouge (Beach Club & Restaurant), The Lagoon Bar (Strandbar), Veli (Pool Bar), East Bar (Over Water Bar) und Café Lux (hausgeröstete Kaffeespezialitäten). Das Hotel liegt 104 Kilometer südlich des internationalen Flughafens Malé.