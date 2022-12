Ferien Touristik

Ender Karadağ (li.) und Koray Çavdır (re.) gemeinsam mit Irene Sproge aus dem Reisebüro Goss in Köln.

Auch in diesem Jahr hat Ferien Touristik die Starway Tourism Awards an die umsatzstärksten Vertriebspartner vergeben. Das Event fand in Hurghada statt. "Es war eine wunderschöne Zeit in Ägypten", so Doris Postl aus dem Reisebüro Restplatzbörse.

