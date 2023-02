Pixabay

In Hamburg findet das diesjährige Steuerseminar von TTL statt.

Es scheint ein "ewiges" Thema: die Diskussion um die Margen- und Mehrwertsteuer in der Touristik. Diese und andere Fragen thematisiert das diesjährige Steuerrechtsseminar von Tourism Tax Law (TTL) in Hamburg.

In Kurzvorträgen und fachlichen Diskussionen beleuchtet das Seminar aktuelle steuerliche und rechtliche Fragen der Tourismusbranche. Es findet am 19. April 2023 in Hamburg statt.Geplant sind sieben Sessions. So wird TTL-Chef Volker Jorczyk über die neuesten Nachrichten