Noch ist nicht absehbar, welche Folgen der russische Angriff auf die Ukraine haben wird. Im Bild der Maidan in Kiew.

Osteuropa-Spezialist Go East und Hauser Exkursionen reagieren höchst unterschiedlich auf den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Beim Veranstalter Go East mit Sitz in Hamburg treffen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine bereits gehäuft Stornierun