Sebastian Berger

HLX-Chef Karlheinz Kögel erwartet für seine Gruppe gegenüber 2019 eine Umsatzverdopplung.

Nach Einschätzung von HLX-Chef Karlheinz Kögel gibt es aktuell mehr Flüge als Hotelbetten. In einigen Urlaubsorten droht im Sommer ein Mangel an Betten. HLX-Chef Karlheinz Kögel warnt davor, dass es in einigen Urlaubsregionen in den Monaten Juli und Au